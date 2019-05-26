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يد الأهلي تنهي استعداداتها لمواجهة سبورتنج في بطولة السوبر

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ينهي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره فريق سبورتنج، المقرر أن تقام، غدا الاثنين، في إطار منافسات الدورة المجمعة الفاصلة

ببطولة السوبر.

ويخوض الأهلي مرانا قويا مساء، اليوم، يحرص خلاله يحيى يوسف، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، بتدريب اللاعبين

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على العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة، ومراجعة خطة اللعب من أجل الظهور بشكل قوي والمنافسة على اللقب.

وكان الفريق عاد لاستئناف تدريباته مؤخرا بعدما توج بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش.

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