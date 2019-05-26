ينهي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره فريق سبورتنج، المقرر أن تقام، غدا الاثنين، في إطار منافسات الدورة المجمعة الفاصلةببطولة السوبر.
ويخوض الأهلي مرانا قويا مساء، اليوم، يحرص خلاله يحيى يوسف، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، بتدريب اللاعبين
وكان الفريق عاد لاستئناف تدريباته مؤخرا بعدما توج بلقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر يد الأهلي تنهي استعداداتها لمواجهة سبورتنج في بطولة السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.