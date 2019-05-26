رئيس النجوم: الاتحاد الأفريقي كلمة السر لموافقة الزمالك على استئناف الدوري

قال محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، إنه يتوقع موافقة الزمالك على استئناف مسابقة الدوري فوز تتويج الأبيض بكأس الكونفيدرالية الأفريقية؛ حيث سيواجه الزمالك نهضة بركان المغربي على ملعب برج العرب، ويحتاج للفوز بفارق هدفين للتويج بالبطولة.

وأشار رئيس النجوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" إلى

أنه يتوقع أن يكون أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، هو كلمة السر في موافقة الزمالك على استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

حيث نشر الطويلة قائلا: "أحمد أحمد هو كلمة السر في موافقة الزمالك على استئناف الدوري فور فوز

الزمالك بالكونفدرالية اليوم... (مجرد توقع )".

يذكر أن هناك أزمة قائمة في الدوري المصري بعد رفض العديد من الأندية استكمال مباريات الدوري عقب بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الشهر المقبل، وعلى رأسهم أندية الأهلي والاتحاد السكندري وسموحة وحرس الحدود والإنتاج الحربي، ويتمسكون بإنهاء الدوري قبل انطلاق البطولة، فيما رفض الزمالك استكمال مبارياته قبل أمم أفريقيا، مما وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في مأزق.