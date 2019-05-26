شاهد.. نجم الزمالك الأسبق يمنح الفريق نصيحة الفوز على بركان

تحدث أحمد مجدي، نجم الزمالك الأسبق، عن مواجهة الفريق المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام مساء، اليوم الأحد، على ملعب برج العرب.

وقال مجدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على الزمالك إن شاء الله لو نهضه بركان لعب خطوطه متقاربة وده الأكيد".

وواصل: "اللعب على الكرة المباشرة خلف المدافعين لأن هيكون في مساحة في ضهر المدافعين، ونلعب على الكرة التانية اللي بتنزل من المدافعين عشان نخد الاستحواذ تاني، لازم نقف صح في الكور الثابتة لأنها أخطر ميزة عند نهضة بركان".