تحدث أحمد مجدي، نجم الزمالك الأسبق، عن مواجهة الفريق المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام مساء، اليوم الأحد، على ملعب برج العرب.
وقال مجدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على الزمالك إن شاء الله لو نهضه بركان لعب خطوطه متقاربة وده الأكيد".
وواصل: "اللعب على الكرة المباشرة خلف المدافعين لأن هيكون في مساحة في ضهر المدافعين، ونلعب على الكرة التانية اللي بتنزل من المدافعين عشان نخد الاستحواذ تاني، لازم نقف صح في الكور الثابتة لأنها أخطر ميزة عند نهضة بركان".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نجم الزمالك الأسبق يمنح الفريق نصيحة الفوز على بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.