أحمد ميدان يحصد المركز الثاني ببطولة "sys 2" للإسكواش بأمريكا

حقق اللاعب أحمد ميدان المركز الثاني ببطولة SYS 2 open sattelite tournament، والمقامة في أمريكا، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للإسكواش. وصل ميدان إلى نهائي البطولة الدولية، بعد أداء رائع خلال المنافسات قبل أن يسقط في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين. أن يسقط في النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين. وعبر اللاعب الشاب عن سعادته، بحصد المركز الثاني، مؤكدا أن البطولة أعطت له الاحتكاك بمستويات لاعبين كبار من كولمبيا وأمريكا والعديد من البلدان المشاركة في المنافسات. ويستعد "ميدان" للمشاركة في بطولة دولية أخرى بأمريكا خلال يونيو المقبل، وهو ما يعول عليه اللاعب المصري لحصد اللقب، من أجل الدخول التجهيز لمنافسات الإسكواش المنظمة عالميا خلال الفترة المقبلة.

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