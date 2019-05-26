رياضة | الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادا للجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادا للجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته عصر اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى للقاء الجونة غدا الاثنين على ملعب الاخير لحساب الجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من التدريبات التكتيكية والفنية المقرر تنفيذها خلال مواجهة الغد من أجل التسجيل فى شباك المنافس.

كما تطرق المران الذى استمر حوالى 40 دقيقة على تدريبات خاصة للمهاجمين قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بين اللاعبين.

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