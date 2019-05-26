رياضة | بالأرقام.. الشارقة يتوج موسمه المميز بالحصول على لقب دوري الخليج العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. الشارقة يتوج موسمه المميز بالحصول على لقب دوري الخليج العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة مسيرة 329 يوماً من عمر بطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم وتوج بلقب درع المسابقة الأعرق في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى منذ 23 عاماً لم ينجح خلالها الفريق في الوقوف على منصات التتويج ما يجعله يحقق اللقب الأول منذ تطبيق دوري المحترفين بالبلاد.

وخلال المشوار الطويل قبل حصد اللقب شهد الموسم دموع الانتصارات والعثرات وتمكن خلالها الفريق من تحقيق الكثير من الأرقام الهامة على صعيد البطولة والتي إنطلقت يوم الثلاثين من شهر أغسطس 2018 وإنتهت فعالياتها يوم أمس السبت.

وخلال تلك الفترة نجح الشارقة في خوض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 وخسر الفريق في لقاء وحيد ضد نادي الوصل بهدفين مقابل ثلاثة لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين. سجل لاعبوا الشارقة في بطولة الدوري 57 هدفاً وهو المعدل المرتفع مقارنةً بالأرقام الأخرى التي حققتها باقي الفرق حيث تساوى البطل مع شباب الاهلي والذي حصل وصيفاً بمتوسط 2.19 هدف في المباراة الواحدة. Advertisements وفي المركز الثالث بقائمة أكثر الفريق تسجيلاً للأهداف حل فريق نادي بني ياس برصيد 50 هدفاً وهو الذي لعب مباراته الأخيرة من عمر الدوري يوم أمس وتعادل فيها مع دبا الفجيرة بثلاثة أهداف لكل فريق. وكانت شباك الشارقة قد تلقت ثلاثين هدفاً فقط بمتوسط 1.15 هدف في كل مباراة لينجح بذلك في أن يصبح صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه. وفيما يخص نتائج الفريق على ملعبه وخارجه فإنها متقاربة للغاية بعد أن حقق الفوز في ثمانية مباريات من أصل ثلاثة عشر وتعادل في خمسة على أرضة فيما إستطاع العودة بنقاط تسعة مباريات من أصل ثلاثة عشر خارج أرضه وتعادل في ثلاثة وخسر في واحدة فقط. ونجح الحارس عادل الحوسني ووالتر سواريز المهاجم البرازيلي في تصدر قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة ب2340 دقيقة لعب ويأتي بعدهم في المركز الثاني إيجور كوناردو ب2338 دقيقة وتوزعت تلك الدقائق على الستة وعشرين مباراة من عمر بطولة الدوري. ونجح اللاعب والتر سواريز في تصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 20 هدفاً واحد منهم كان من ركلة جزاء بفارق ثلاثة أداف عن كوناردو الذي جاء في المركز الثاني برصيد 17 هدفاً 8 منهم عن طريق ركلات جزاء ترجيحية.

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