رياضة | الصراع يشتعل على رئاسة اتحاد جدة

تترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي السعودي موعد إنعاقد الجمعية العمومية التي ستختار إدارة جديدة للفريق وتطمح أن يكون مقعد الرئاسة على صفيح ساخن.

ويصعب التكهن حتى هذا الموعد بهوية المدير الفني الجديد الذي سيخلف عبد الله بترجي حيث تنتهي مهمه تكليفه برئاسة النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسبق وأن أعلن منصور بن مشعل مؤخراً ترشيحه لمنصب رئاسة النادي بعد أن إجتمع مع أعضاء شرف النادي وقدم لهم وعد بدعد الفريق بمائة مليون ريال لإنجاز صفقات قوية في الميركاتو الصيفي.

لكن العقبة التي تمكن في ترشيح بن مشعل لرئاسة النادي أنه لن يكون مستوفي للوائح الهيئة العامة للرياضة التي تنص على أن عمر المرشح لا يجوز أن يتجاوز ال65 عاماً.

وبدأت الجماهير تبحث عن رئيس آخر قادر على قيادة الفريق لمنصات التتويج حيث إتجهت الانظار إلى أحمد المرزوقي والذي تولى من قبل رئاسة النادي على فترات سابقة بالإضافة إلى سفيان باناجة.