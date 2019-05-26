رياضة | قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم (تغطية مباشرة شاهدوها في البث المباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم (تغطية مباشرة شاهدوها في البث المباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأحد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتنتظر جماهير نادي الزمالك بشغف كبير تلك المباراة لحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخهم على الرغم من الخسارة التي تلقاها الفريق ذهاباً في المغرب بهدف واحد مقابل لا شيء.

في المقابل تعول الجماهير المغربية على حسم المباراة الماضية ويدخلون اللقاء بدافع التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد مع التسجيل في شباك المارد الأبيض لتحقيق اللقب.

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ومن المنتظر أن تبدأ المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 في تمام الساعة العاشرة صباحاً ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي باملاك تيسيمبا ويسا.

ويمكن لرواد " الخليج 365 الرياضي " استقبال القناة الناقلة للمباراة على التردد التالي :

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