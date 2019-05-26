رياضة | جهاد جريشة يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن أزمة الوداد والترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد جريشة يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن أزمة الوداد والترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الحكم المصري جهاد جريشة على عدم قلقه بعد تصريحات إدارة نادي الوداد المغربي في الساعات الماضية والمطالبة بإيقافه بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي الأخيرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض جهاد جريشة لانتقادات شديدة من جانب النادي المغربي بعد قيامه بإلغاء هدف للوداد وعدم احتساب ضربة جزاء لهم.

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وقال جهاد جريشة في تصريحات خاصة مقتضبة إلى "الخليج 365 الرياضي": "لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى.. لا أقلق وواثق أنني قمت بإدارة اللقاء بشكل مميز".

ويشارك جريشة حاليًا في منافسات كأس العالم للشباب حاليًا بعد المستويات المميزة التي قدمها في الفترة الماضية.