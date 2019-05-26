رياضة | أرقام الكان القياسية (6).. عصام الحضري "أسطورة" تاريخ أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام الكان القياسية (6).. عصام الحضري "أسطورة" تاريخ أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الثانية والثلاثون من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة السادسة من سلسلة "أرقام الكان القياسية" أبرز الأرقام التاريخية التي حققها الحارس المصري عصام الحضري في تاريخ مشاركاته ببطولة أمم إفريقيا:-

يعتبر "الحضري" أكبر لاعبي القارة السمراء ومنتخب مصر مشاركة دوليًا، كما أنه أكبر لاعب سنًا يشارك في بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ، حيث شارك أمام منتخب مالي في نسخة 2017 بالجابون وكان عمره وقتها (44 عامًا ويومان).

كما أن "الحضري" أكبر حارس مرمي وقائد لمنتخب يشارك في "الكان" ويظهر في المباراة النهائية للبطولة، وهو أيضًا أكبر بديل يشارك فى تاريخ نهائيات الأمم الأفريقية، عندما أشترك بديلا لزميله أحمد الشناوى فى الدقيقة 25 من مباراة مالي بسبب إصابة الأخير.

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ويعد "الحضري" الأكثر تتويجًا بلقب بطولة أمم إفريقيا مناصفة مع مواطنه أحمد حسن عميد لاعبي العالم، وحقق الثنائي لقب البطولة 4 مرات مع منتخب مصر منها 3 ألقاب متتالية، أعوام 1998، 2006، 2008، 2010.

كما أنه الأكثر ظهورًا في المباريات النهائية لبطولة أمم إفريقيا بـ 4 مرات بالتساوي مع الثنائي أحمد حسن وأحمد فتحي زميليه في منتخب مصر.

يعتبر "الحضري" أكثر حارس مرمي يشارك في نهائيات أمم إفريقيا بـ 28 مباراة، وأكثر حارس يشارك اساسيًا في مباريات البطولة الإفريقية 27 مباراة، وأكثر حارس يشارك في مباريات كاملة بالبطولة 26 مباراة، وأكثر حارس يشارك في عدد مباريات متتالية بدون هزيمة في البطولة بـ 23 مباراة.

كما أن "الحضري" أكثر حراس القارة السمراء مشاركة في أمم إفريقيا من حيث عدد دقائق المشاركة 2573 دقيقة.

عصام الحضري أيضًا أكثر حارس مرمي يُحقق "كلين شيت" في تاريخ أمم إفريقيا بـ 14 مرة، كما أنه الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في مباراة كاملة بـ 12 مرة، كما أنه الأكثر تحقيقًا لـ"كلين شيت" متتالي مناصفة مع جواميني حارس كوت ديفوار وأليوم بوكار حارس الكاميرون بـ 6 مباريات.