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رياضة | ليفربول يحرج سيرجيو راموس

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رفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة التعاقد سيرجيو راموس مدافع الإسباني الذي ترددت أنباء عن رغبته في الرحيل عن النادي الملكي.

 

ونفى مصدر بنادي ليفربول لصحيفة "ميرور" الإنجليزية ما أثير من أنباء عن الرغبة في ضم راموس مشيرًا إلى أن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول يرى عدم حاجته إلى مدافع ريال مدريد.

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وأوضح المصدر أن طريقة سيرجيو راموس لا تناسب كلوب الذى يبحث عن التتويج بلقب الدوري فى الموسم المقبل والغائب عن ليفربول منذ 1990.

 

 

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