رياضة | ليفربول يحرج سيرجيو راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يحرج سيرجيو راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة التعاقد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني الذي ترددت أنباء عن رغبته في الرحيل عن النادي الملكي.
ونفى مصدر بنادي ليفربول لصحيفة "ميرور" الإنجليزية ما أثير من أنباء عن الرغبة في ضم راموس مشيرًا إلى أن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول يرى عدم حاجته إلى مدافع ريال مدريد.
وأوضح المصدر أن طريقة سيرجيو راموس لا تناسب كلوب الذى يبحث عن التتويج بلقب الدوري فى الموسم المقبل والغائب عن ليفربول منذ 1990.