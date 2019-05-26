رياضة | قاهر ريال مدريد يقترب من تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاهر ريال مدريد يقترب من تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة من إعلان إقالة فالفيردي من تدريب البرسا بعد خسارة كأس الملك أمام فالنسيا وتعيين كيكي سيتين المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني خلفًا له.

وكشف الصحفي الإسباني مانو ساينز في برنامج الشيرنجيتو عن أن مسئولي برشلونة تواصلوا مع كيكي سيتين المدير الفني لنادي ريال بيتس من أجل خلافة فالفيردي في الموسم الجديد وذلك في ظل المستوى المميز الذي قدمه مع لاعبيه.

كان كيكي ستين الملقب بالمايسترو نجح في الفوز على برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم.