رياضة | بـ3 شاشات عرض.. الشيخ زايد يستقبل أعضاءه لمشاهدة نهائي الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ3 شاشات عرض.. الشيخ زايد يستقبل أعضاءه لمشاهدة نهائي الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي وسط حضور جماهيري يصل الى 50 ألف مشجع وافقت الأجهزة الأمنية على السماح لهم بحضور المباراة النهائية.

وخصص مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي شاشات عملاقة للأعضاء الراغبين في متابعة مباراة الزمالك المرتقبة أمام نهضة بركان في إياب نهائي مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز نهضة بركان في المغرب (1-0)، ليتعين على الزمالك الفوز بفارق هدفين على الأقل من أجل حصد اللقب.

ويسعى الزمالك للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لتحقيق حلم محبيه بالفوز بالبطولة، خاصةً بعد حصوله على موافقة السلطات الأمنية على حضور 50 ألف متفرج للقاء.

Advertisements

ومن ناحيته أكد فكري الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، أن مصر تقف خلف الزمالك في مباراته أمام نهضة بركان المغربي، لعودة الفارس الأبيض إلى منصات التتويج الإفريقية بعد غياب 16 عاماً.

وتابع: الفرق المغربية بمثابة فألا حسنا للزمالك الذي أحرز آخر لقبين قاريين عبر بوابتها، حيث تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2002 أمام الرجاء قبل حصد السوبر الإفريقي أمام الوداد.

وشدد الهواري على أن لاعبي الزمالك لديهم الافضلية وقادرون على التتويج القاري، لمواصلة تعزيز الرقم القياسي للأندية المصرية في المسابقات الإفريقية.

وقال إن الجماهير الكبيرة الحاضرة في برج العرب عليها أن ترسم بروفة للحضور الجماهيري في بطولة أمم إفريقيا، لتبعث برسالة اطمئنان قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية في مصر.