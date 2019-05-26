رياضة | رمضانيات_كروية (20).. "هدايا" المصريين للمنافسين في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات_كروية (20).. "هدايا" المصريين للمنافسين في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة الثامنة عشر من سلسلة "رمضانيات كروية" أبرز المباريات التي منح فيها المصريين سواء أندية أو منتخبات، المنافسين "تذكرة" التأهل للأدوار التالية في البطولات المختلفة خلال شهر رمضان:-

- تصفيات كأس العالم 2006

Advertisements

دخل المنتخب المصري مواجهة "تحصيل حاصل" بالنسبة للفراعنة أمام منتخب الكاميرون في الثامن من أكتوبر 2005 وذلك في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم "ألمانيا 2006"، وذلك بعدما فقد المنتخب الوطني فرصة التأهل للمونديال، ولكن فرصة الصعود للعرس العالمي كانت قائمة بالنسبة للمنتخبين الكاميروني والإيفواري وكانت "تذكرة" التأهل في يد "أبناء النيل" الذين حرصوا علي منحها للفيل الإيفواري وذلك بعدما نجحوا في اقتناص تعادل قاتل بنتيجة 1-1 بفضل رأسية محمد شوقي نجم الأهلي السابق وكان منتخب اسود الكاميرون يحتاج للفوز.

- دوري أبطال إفريقيا 2013

خاض الفريق الكروي بنادي الزمالك مواجهة أمام نظيره ليوباردز الكونغولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر 2013، والفوز بالمباراة كان لا يمثل للزمالك شيئًا بعدما فقد فرصه في التأهل للدور نصف النهائي ولكن خسارته كانت كافية لتأهل منافسه بالمباراة، ورفض الفارس الأبيض ذلك وقرر إهداء بطاقة التأهل لـ"أورلاندو بيراتيس" بطل جنوب أفريقيا بعدما حقق فوزًا كاسحًا علي بطل الكونغو بنتيجة 4-1 رغم سوء نتائجه طوال منافسات البطولة.