رياضة | علي سلامة يجتاز الاختبار الهولندي للجولف بدرجة جيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي سلامة يجتاز الاختبار الهولندي للجولف بدرجة جيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اجتاز فرعون الجولف الصغير لاعب نادى جولف اليجريا اولى اختبارات الموسم الدولى الاوربى الصيفى بدرجة جيد فى بطولة هولندا المفتوحة لناشئي وناشئات الجولف التى اقيمت بالعاصمة امستردام .
ورغم فوز على سلامة بالمركز الاول لمرحلته السنية 9 سنوات الا انه سدد 45 ضربة فى التسع حفر مسجلا بذلك 9 ضربات فوق المعدل ما يحتاج معه إلى مزيد من التركيز والتدريب والاحتكاك للوصول لنتائج افضل مستقبلا .
وقدم على سلامة أداء طيب فى ثلاث حفر لكن نظرا لصغر سنه لم يتمكن من الحفاظ على كامل تركيزه حتى النهاية ليفقد فى الحفرة الثامنة فقط ثلاث ضربات دفعة واحدة .
فى الوقت نفسه ظهرت اللاعبة تاتيانا سلامة الشقيقة الصغرى للاعب على سلامة بمستوى طيب فى منافسات البراعم تحت 7 سنوات وهى من اصغر لاعبات البطولة .
وتطمح تاتيانا سلامة ان تسير بخطى ثابتة من الصغر والمشاركة المبكرة فى البطولات الدولية لتحصل على الخبرات اللازمة للمنافسة مستقبلا على الالقاب.