رياضة | قبل ساعات من نهائي الكونفيدرالية.. برج العرب وش السعد على الأندية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من نهائي الكونفيدرالية.. برج العرب وش السعد على الأندية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره نهضة البركان المغربي، في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

ويبحث الزمالك في لقاء اليوم عن الفوز بفارق هدفين لتعويض الهزيمة التي تعرض لها في لقاء الأحد الماضي بالمغرب بهدف دون رد، وحصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي الأبيض تحت مسماها الجديد "الكونفدرالية"، ومعادلة إنجاز الأهلي الذي يعد الفريق المصري الوحيد الذي حصد لقب البطولة في 2014.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك إياب نهائي الكونفدرالية بتشكيل مكون من:- محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى، وحازم إمام وعبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء في خط الدفاع، وإبراهيم حسن وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما في خط الوسط، وحميد أحداد في مركز المهاجم الصريح.

وتقام مباراة الزمالك ضد نهضة البركان على استاد "برج العرب" الذي سبق وأن استضاف عددا من النهائيات والمباريات المصرية للمنتخبات المصرية أو الأهلي والزمالك، وكان "وش السعد" على الأندية المصرية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي أبرز المباريات الهامة والمصرية التي استضافها "برج العرب":-

- مصر تخطف بطاقة التأهل للمونديال بعد غياب 28 عاما

نجح منتخب مصر في بلوغ كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على منتخب الكونغو بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد "برج العرب" لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، ليحقق المنتخب الوطني إنجازا تاريخيا بعدما فشل في بلوغ نهائيات المحفل العالمي منذ عام 1990 أي ما يقرب من 28 عاما.

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- الأهلي يتوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه

اقتنص الأهلي لقب عرش إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه بعدما نجح في الفوز على الترجي التونسي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد "برج العرب" في إياب نهائي البطولة، وكان المارد الاحمر قد نجح في فرض التعادل على بطل تونس في اللقاء الذي أفيم على ملعبه بسوسه.

- الأهلي بطلا للسوبر للمرة الخامسة في تاريخه

حصد الأهلي لقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه عام 2013 بعدما نجح في الفوز على فريق ليوبار الكونغولي مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما على استاد "برج العرب"، وخاض الأهلي لقاء السوبر الإفريقي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا بينما خاض فريق ليوبار الكونغولي المباراة باعتباره حامل لقب كأس الكونفدرالية.

- الزمالك يهزم صن داونز ويفشل في خطف لقب إفريقيا

فاز الزمالك على نظيره الجنوب إفريقي صن داونز بهدف دون رد في لقاء الإياب لنهائي دوري الأبطال في 2016 الذي أقيم على استاد "برج العرب"، إلا أن هذا الفوز لم يكن كفيلا لحصد اللقب السادس في تاريخ أبناء ميت عقبة بسبب الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد.

- الأهلي يهزم الترجي التونسي بثلاثية ويسقط في الإياب

انتصر الأهلي بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه الترجي التونسي في لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي الذي أقيم على استاد "برج العرب"، قبل أن ينجح بطل تونس في قلب الطاولة على الأهلي في استاد "رادس" ويتوج باللقب بعدما حقق الفوز في لقاء الإياب بثلاثية دون رد.