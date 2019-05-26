رياضة | ساديو ماني: يورجن كلوب لم يؤمن بمعجزتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساديو ماني: يورجن كلوب لم يؤمن بمعجزتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي أن فريقه المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام، وذلك قبل أيام قليلة من المباراة النهائية أمام توتنهام والتي ستقام مساء السبت المقبل.

وأضاف ماني في تصريحات له :"يجب ألا نخفي عن ذلك ، فنحن المرشحون المفضلون للقب دوري أبطال أوروبا.. المباراة ستكون صعبة بين الفريقين لكننا نظل المرشحون للتتويج باللقب"

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وحول ما فعله المدرب كلوب قبل مباراة "الريمونتادا" أمام برشلونة قال :"لقد حفزنا ولكن بصراحة لم يعتقد أننا سنحقق ذلك".

كان ليفربول فاز على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما خسر مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.