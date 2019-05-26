الموعد والقنوات الناقلة لموقعة الزمالك ونهضة بركان

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٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

الزمالك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، صوب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية؛ لمشاهدة المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان تبدأ مواجهة الزمالك ضد نهضة بركان في تمام الساعة العاشرة مساء. القناة الناقلة للزمالك ونهضة بركان تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة «beIN SPORTS HD 1» بصوت المعلقين الرياضيين علي محمد علي وجواد بدة، وتنقل أيضًا على التردد الأرضي لقناة «تايم