وزير الرياضة يساند الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

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٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

وزير الرياضة

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن حضوره المباراة المصيرية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى الـ60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.

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كما يؤازر أبناء ميت عقبة، عدد من نجوم الزمالك أمثال محمود عبد الرازق (شيكابالا)، قائد الزمالك السابق، الذي أعلن حضور المباراة من داخل الملعب، بصحبة عدد من نجوم الفريق، منهم أحمد حسام (ميدو)، لاعب الزمالك السابق، وأحمد عيد عبد الملك، بالإضافة إلى رموز النادى، كما يحضر اللقاء عمر السعيد وحمدي النقاز وفرجاني