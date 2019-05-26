انت الان تتابع خطوات استقبال قناة «تايم سبورت» لمشاهدة نهائي الكونفيدرالية مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الزمالك ونهضة بركان

أعلنت قناة «تايم سبورت» عن بث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره نهضة بركان المغربي، المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وجاء تردد قناة «تايم سبورت» الفضائي على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500، بينما التردد الأرضي UHF 32، ولكن لكي يستطيع أي شخص مشاهدة القناة عبر التردد الأرضي يجب استقبال بث القناة عن طريق «الإريال»، لكن الجودة ستكون ضعيفة. ولمشاهدة المباراة بصورة جيدة (HD)، لا بد من الحصول

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