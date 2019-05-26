تعرف على تاريخ الزمالك في النهائيات الإفريقية

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يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض في الدقيقة الأخيرة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، نظيره نهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بحضور جماهيري قد يتخطى 60 ألف مشجع، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

ويدير مباراة اليوم تحكيميا طاقم مكون من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسؤول عن تقنية الفيديو. قاريا، لعب الزمالك 15 مباراة نهائية ما بين دوري الأبطال

ويدير مباراة اليوم تحكيميا طاقم مكون من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ويعاونه زكالي زويس من جنوب إفريقيا، والحاج ماليك سامبا من السنغال، بجانب الحكم الرابع التونسي صادق السالمي، بينما يكون الحكم الزامبي جاني سيكازوي هو المسؤول عن تقنية الفيديو. قاريا، لعب الزمالك 15 مباراة نهائية ما بين دوري الأبطال وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والسوبر الإفريقي، والبطولة الإفروآسيوية، وكان الفوز حليف الفارس الأبيض في 11 مناسبة، بينما كانت الخسارة حاضرة في 4 مناسبات. البداية كانت في نهائي نسخة 1984 من دوري أبطال إفريقيا، عندما حقق الفريق الأبيض الفوز على نظيره شوتنج ستار النيجيري، بهدفين دون رد في القاهرة، وبهدف نظيف في لاجوس، والتتويج بلقب الأميرة السمراء، وفي نسخة 1986 تبادل الزمالك مع أفريكا سبور العاجي الفوز ذهابًا وإيابًا بهدفين لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأبيض وتمنحه لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، وفي البطولة الإفروآسيوية عام 1987 حقق أبناء ميت عقبة اللقب على حساب جيف يونايتد الياباني بهدفين دون رد. Advertisements وفي نهائي نسخة 1993 من دوري أبطال إفريقيا، حقق الزمالك اللقب القاري الثالث، بعد الفوز على كوتوكو الغاني عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل ذهابًا وإيابًا بدون أهداف، وفي بطولة السوبر في مطلع عام 1994 حقق الزمالك لقبه الأول على حساب الأهلي بهدف أيمن منصور في اللقاء الذي أقيم في جوهانسبرج. وفي البطولة الإفروآسيوية عام 1994 خسر الزمالك اللقب لحساب بطل تايلاند بالفوز ذهابًا (2-1) والخسارة في بانكوك بهدف دون رد، وفي نسخة 1994 من دوري أبطال إفريقيا كانت الخسارة الأولى لأبناء القلعة البيضاء على يد الترجي التونسي، بعد أن تعادل الفريقان في القاهرة سلبيا، وخسر الزمالك في المنزه بثلاثية مقابل هدف. أما في عام 1996 فكان عشاق الأبيض على موعد مع تتويج قاري جديد في نهائي دوري الأبطال على حساب منافسه شوتنج ستار النيجيري عن طريق ركلات الترجيح بعد تبادل الفوز ذهابًا وإيابا بهدفين لكل فريق، وفي عام 1997 حقق الزمالك لقب بطولة السوبر الإفريقي على حساب شقيقه المقاولون العرب عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف. وفي عام 1997 نجح الفريق الأبيض في اقتناص لقب البطولة الإفروآسيوية، بعد أن فاز على بوهانج الكوري بهدف نجمه محمد صبري قبل أن يخسر ذهابًا بهدفين مقابل هدف، بينما حقق الزمالك أول ألقابه في نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 2000، بعدما فاز على كانون ياوندي الكاميروني برباعية مقابل هدف في القاهرة قبل الخسارة في الكاميرون بهدفين دون رد. وفي عام 2001 خسر الزمالك أمام هارتس الغاني في بطولة السوبر بهدفين دون رد في اللقاء الذي احتضنته العاصمة الغانية إكرا، وفي نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته 2002، حقق الأبيض لقبه الخامس في البطولة بعد أن تخطى غريمه الرجاء المغربي بالتعادل ذهابًا في كازابلانكا ثم الفوز في القاهرة بهدف تامر عبد الحميد. وفي بطولة السوبر الإفريقي عام 2003 حقق الزمالك الفوز على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي عام 2016 خسر أبناء ميت عقبة نهائي دوري الأبطال على يد صن داونز الجنوب إفريقي بعد الخسارة بثلاثية في بريتوريا قبل الفوز في القاهرة بهدف دون رد.



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