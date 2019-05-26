شكرا لقرائتكم خبر عن 120 حافلة لنقل جماهير الزمالك إلى استاد برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن تخصيص 120 حافلة لنقل جماهير نادي الزمالك من وإلى استاد الجيش المصري ببرج العرب.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ومن المقرر حضور 50 ألف مشجع.

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وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أن الحافلات ستتمركز بميدان محطة مصر وأرض كوتة على أن تتحرك لنقل الجماهير القادمة بالسكة الحديد إلى استاد برج العرب، وإعادتهم مرة أخرى بعد انتهاء المباراة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الغزولي، المتحدث باسم هيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه سيتم انتظار الجماهير وإعادتهم بالحافلات حتي في حالة مد وقت المباراة أو ضربات الترجيح.

وفى سياق متصل شهد محيط استاد برج العرب والطرق المؤدية إليه إجراءات أمنية مشددة بدءا من ظهر اليوم وانتشرت الأقوال الأمنية لتأمين الجماهير المنتظر تدفقها على الاستاد والذى يغلق أبوابه في الخامسة مساءا وقررت مديرية أمن الإسكندرية عدم السماح لأى شخص لا يحمل تذكرة من أبواب الاستاد.