بيرلو: روما ارتكب خطأ كبيرًا

انتقد الإيطالي أندريا بيرلو لاعب وسط يوفنتوس السابق، تفريط روما في نجمه دانييلي دي روسي، والسماح له بالرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال بيرلو في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "لقد قلت بالفعل إن روما ارتكب خطأ كبيرًا".
وأضاف: "في رأيي كان يجب أن يمدد النادي عقد دانييلي (دي روسي) لأنهم سيبدأون مشروعًا جديدًا في الموسم المقبل".
وأكمل: "لا يوجد أفضل من دي روسي ليشرح للاعبين الجدد كل شيء عن النادي، وماذا يعني اللعب لروما"، مشيرًا إلى أن "روما هو الحب الوحيد لدانييلي".
وأعلن روما رحيل قائده بنهاية هذا الموسم، بعد 18 عامًا قضاها بقميص الذئاب، توج خلالها ببطولتي كأس إيطاليا عامي (2007-2008)، إلى جانب فوزه بلقب كأس العالم مع إيطاليا عام 2006.
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