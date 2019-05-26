رمضان صبحى على رأس 30 لاعبا بالمنتخب الأوليمبى...

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جدة - عمرو شويل قرر شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تواجد 30 لاعباً فى معسكر الفراعنة الصغار المقرر إقامته خلال شهر يونيو المقبل.
ويدخل المنتخب الأوليمبى معسكرا مغلقا الشهر المقبل، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب أوزبكستان يومي 9 و11 من الشهر نفسه.
ويعلن شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة الصغار قائمة المنتخب كاملة بعد يوم 28 مايو الجاري، استعدادا للسفر إلى أوزبكستان يوم 6 يونيو المقبل.
ومن المنتظر أن يتواجد رمضان صبحى لاعب النادي الأهلي فى قائمة المنتخب الأولمبى خلال المعسكر المغلق بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأول خلال الاستعدادات النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019.
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