شكرا لقرائتكم ياسر المحمدى للزمالك فى نهائى الكونفدرالية: يا رب أكتب الفرحة لجمهوره... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسين ياسر المحمدى نجم الأهلى والزمالك السابق، على دعم الأبيض قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، في إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب، فى الساعة العاشرة مساءً. وكتب حسين ياسر عبر حسابه الشخصى على انستجرام: "يارب النصر لرجالة نادى الزمالك الليلة.. وأكتب الفرحة لجمهوره وجمهور مصر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر المحمدى للزمالك فى نهائى الكونفدرالية: يا رب أكتب الفرحة لجمهوره... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.