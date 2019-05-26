شكرا لقرائتكم 18 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادًا لمواجهة الجونة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى على ضم 18 لاعبا فى قائمته للسفر للجونة بعد قليل استعدادا لمواجهة الجونة غدا الاثنين، لحساب الجولة الأخيرة من الدورى المحلى. شهدت القائمة عودة ثنائى الفريق مدحت فقوسة وطارق طه وكذلك محمد بيومى. وجاءت القائمة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى – كمال السيد Advertisements خط الدفاع: طارق طه – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدى – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – مصطفى فارس – محمد بيومى – مدحت فقوسة – وجيه عبد الحكيم. خط الهجوم: كريم بامبو – – بنسون شيلونجو – حازم مرسى

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