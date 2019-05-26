شكرا لقرائتكم أيمن يونس يضع التشكيل الأمثل لقيادة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما خسر فى مباراة الذهاب بهدف دون رد، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

من جهته قال أيمن يونس نجم القلعة البيضاء السابق، فى تصريحات تلفزيونية، إن التشكيل الأمثل للزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

Advertisements

خط الدفاع: حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.

وقال يونس أن تشكيل جروس لن يشهد أى مفاجآت، مُشيراً إلى أن الأبيض سيخوض اللقاء بطريقة 4، 2، 3، 1.