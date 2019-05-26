شكرا لقرائتكم أكلات النجوم.. مصطفى يونس: السلطة والسمك ورمضان معايا مش أكل وبس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال مصطفى يونس نجم النادي الأهلي والمدير الفنى السابق لفريق المصري البورسعيدي، إنه يعشق الشوربة والسلطة الخضراء خلال شهر رمضان بجانب أى نوع من الأسماك.
ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.
أضاف مصطفى يونس ان وزنه بيقل وبيستطيع أن يقوم بفترة تخسيس قوية خلال الشهر نفسه لأن الأساس عنده هو الاستمتاع بالأسرة سواء كان أخوته الذين يتوافدون على المنزل أو أهل زوجتي لذلك أجواء رمضان من أفضل الأشياء التى تعلمناها.
وأضاف نجم الأهلي السابق، أن أجواء رمضانية روحانية وأفضل ما فيها حالة الود التى تفرض نفسها بين المسلمين وكافة المصريين.
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