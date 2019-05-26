الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26 - 5 - 2019 حلم أبيض في القارة السمراء...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26 - 5 - 2019 ، يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26 - 5 - 2019 ، يبحث الفارس الأبيض عن فك عقدة الألقاب القارية التى لازمته طوال الفترة الماضية حبث لم يتوج بأى لقب قارى منذ الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 2002 على حساب الرجاء المغربى وبعد التتويج بالسوبر الأفريقي عام 2003 على حساب الوداد المغربى.
الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26 - 5 - 2019 ، طلب مرتضى منصور قبل موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان اللاعبين بضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص أمام المرمى وعدم التهاون والاسهتار بلاعبى الفريق المغربى والبعب على نقاط ضعفه.
الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26 - 5 - 2019 ، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أجهز الـ "VAR" المنتظر استخدامها فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الأحد، بملعب برج العرب، جاءت من فرنسا قبل ساعات.
أوضح المصدر أن أجهزة الـ "VAR" متواجدة حاليا فى ملعب برج العرب ويتم تجهيزها لمباراة الغد، حيث وصلت الأجهزة الخميس، قادمة من فرنسا ليتم تركيبها بشكل مناسب عن طريق فريق عمل متكامل تابع للاتحاد الأفريقى "كاف".
وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان فى العاشرة مساء اليوم بملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة بطل مصر بهدف وحيد، لذا يحتاج الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان حصد اللقب.
الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26 - 5 - 2019 ، تسبب ارتباط مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار للطلائع بالتواجد فى معسكر فريقه استعداداً لمواجهة المقاصة فى غيابه عن مؤازرة الزمالك الليلة فى مباراته المرتقبة أمام نهضة بركان المغربى .
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها الاثنين المقبل
الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26 - 5 - 2019 ، ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.
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