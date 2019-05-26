الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26 - 5 - 2019 حلم أبيض في القارة السمراء...

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26 - 5 - 2019 ، يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.