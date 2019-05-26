شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. برنامج استشفائى لأيمن أشرف بسبب "الضامة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يخضع أيمن أشرف لاعب الأهلي لبرنامج استشفائي بعد تعرضه لحالة إجهاد عضلي عام، على أن يعود اللاعب من جديد إلى التواجد مع الفريق في المران الجماعي.

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واكتفى أيمن أشرف، بتدريبات خفيفة في مران الفريق الذي أقيم أمس، وفقا للبرنامج الذي حدده أليخاندرو مخطط الأحمال بالتنسيق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب اليوم للمشاركة في مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش.