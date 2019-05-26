شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر طلائع الجيش بملعب مباراة مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة إخطاراً رسمياً إلى نادى طلائع الجيش تؤكد فيه إقامة مباراة الفريق مع المقاصة على استاد جهاز الرياضة العسكرى. ويختتم طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها العاشرة مساء غد الاثنين فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدورى العام. وفاز طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاؤه رسمياً فى الدورى. Advertisements طلائع الجيش يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

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