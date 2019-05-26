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برشلونة ضد فالنسيا.. رئيس البارسا يبرأ فالفيردى من خسارة كأس إسبانيا

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خوسيه ماريا بارتوميو رئيس نادى اعترف بأن هزيمة فريقه على يد فريق فالنسيا في بطولة كأس ملك إسبانيا  وعدم تحقيق البطولة، مشيرا إلى أن الهزيمة ليست مسئولية مدرب الفريق إرنستو فالفيردى.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية بعد خسارة برشلونة أمام فالنسيا فى نهائي الكأس 2 – 1،:”فالفيردى ليس له شأن في خسارة لقب الكأس، استحوذنا  علي الكرة معظم أوقات اللقاء، ولكننا فشلنا فى احراز الأهداف”.

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وتابع رئيس البارسا حديثه قائلا:” فالفيردى مستمر معنا في الموسم المقبل، ولا يعد الموسم الحالي فاشلا، لأننا هزمنا في مباراتين فقط”.

وحصد برشلونة في الموسم الحالي لقب الدوري الأسباني للمرة الثانية على التوالي والـ26 في تاريخه، بينما ودع على يد الإنجليزي، بجانب هزيمته في الحصول علي لقب كأس ملك إسبانيا.

 

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