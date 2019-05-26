أسماء وترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم مجاناً نايل سات وهوت بيرد...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا في نهائي الكونفدرالية، هو ما يبحث عنه جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الفارس الأبيض حيث يستضيف ملعب برج العرب لقاء كبير وهام للقارة الإفريقية مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونهضة بركان الزمالك اليوم الأحد الموافق 26-5-2019، وهناك الكثير من متابعي الفريق في كل مكان بالوطن العربي وخاصة في مصر يودون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم مجانا في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم مجانا نايل سات وهوت بيرد وبعض الأقمار الأخرى ستكون محض اهتمام جميع عشاق ومحبي الساحرة المستديرة كرة القدم, والقنوات المجانية التي تذيع ماتش الزمالك مجانا اليوم بدون تشفير عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا

كشفت عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك واليوم مجانا على نايل سات وعرب سات هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى إذاعة اللقاء وذلك من أجل كسر احتكار القنوات المشفرة، القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك اليوم مجانا في لقاء هام وحاسم في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بكران اليوم الأحد في نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، فيما تنطلق مباراة الزمالك اليوم في نهائي الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات

وأعلنت قناة تايم سبورت عن نقل مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفدرالية الإفريقية مجانا، المقرر لها اليوم الأحد 26-5-2019 في نهائي الكونفدرالية.

تردد: 11449 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 27500 – التردد الأرضي عبر UHF 32.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك ونهضة بركان مجانا

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قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة ARENA SPORT / القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

والجدير بالذكر أن الفارس الأبيض سيعتمد في لقاء اليوم أمام نهضة بركان المغربي على عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد لقب البطولة الإفريقية.