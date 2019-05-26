فقوسة وطه أبرز العائدين لقائمة الإسماعيلى استعدادا للجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة تضم 18 لاعباً للسفر للجونة بعد قليل لملاقاة فريقها غدا، الاثنين، فى الجولة الختامية من عمر مسابقة الدورى المحلى. القائمة شهدت عودة ثنائى الفريق مدحت فقوسة وطارق طه فضلا عن محمد بيومى. وجاءت القائمة كالتالى: Advertisements حراسة المرمى .. محمد فوزى – كمال السيد خط الدفاع .. طارق طه – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط .. عماد حمدى – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – مصطفى فارس – محمد بيومى – مدحت فقوسة – وجيه عبد الحكيم. خط الهجوم .. كريم بامبو – – بنسون شيلونجو – حازم مرسى

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