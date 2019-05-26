شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع: التسجيل فى تذكرتي لم يستغرق 10 دقائق ورحمنا من السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام فؤاد، أحد المشجعين الذين حصلوا على تذاكر أمم أفريقيا بمنفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة، أن عملية التسجيل بالموقع لم تستغرق عشر دقائق، وأن النظام الجديد ضمن حماية المشجعين من السوق السوداء وعمليات الاستغلال.

وانطلق العمل بمنفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة في الحادية عشرة صباح اليوم، من أجل تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، حيث يتوقف العمل في الرابعة عصرا قبل موعد الإفطار على أن يعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا.

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وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث