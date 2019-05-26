شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يلجأ للمنقذ للتتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمنى الملايين من عشاق الزمالك النفس على التتويج بلقب الكونفدرالية بعد أكثر من 16 عاما من الجفاف الأفريقى، فى العاشرة مساء اليوم الأحد، عندما يواجه الزمالك نهضة بركان فى مباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين مع نظافة شباكه للتتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمته بهدف قاتل، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

الزمالك لجأ إلى لاعبه المنقذ لقيادة الفريق نحو منصة التتويج، كما أعاد لهم الحياة فى هذه البطولة، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة.

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