شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس عن تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان: لا مكان للمفاجآت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولى لابا كودجو فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء .

”الخليج 365” استطلع وجهة نظر أيمن يونس نجم القلعة البيضاء السابق لمعرفة التشكيل الأمثل للزمالك والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: حازم إمام و محمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة فى خط الدفاع.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد.

وقال يونس إن تشكيل جروس لن يشهد أى مفاجآت، وإن الأبيض سيخوض اللقاء بطريقة 4 ، 2 ، 3 ، 1 .