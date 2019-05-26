شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد نهضة بركان.. الأهلى أول نادٍ يتوج بالكونفدرالية بلدغة متعب القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً عندما يلتقى نهضة بركان المغربى، فى العاشرة مساء اليوم، فى إياب نهائى الكونفدرالية والصعود لمنصة التتويج الأفريقية لأول مرة فى سجل أبطال الكونفدرالية.

يحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب القارى، بينما يمتلك نهضة بركان فرصتين للحصول على اللقب إما الخروج بنتيجة التعادل السلبى على أقل تقدير أو الفوز، وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين فى المغرب بفوز نهضة بركان بهدف دون رد جاء فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة عن طريق المهاجم التوجولى لابا كودجو.

ويعد الأهلي أول وآخر فريق مصرى يتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، ففى السادس من ديسمبر 2014 تمكن عماد متعب مهاجم الأهلى المعتزل من خطف أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية وأهداها للقلعة الحمراء فى الوقت القاتل من عمر المباراة، ليضيف إنجازاً شخصياً فى رصيد تتويجه ملكاً للحظات الأخيرة والأوقات القاتلة.

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ونجح عماد متعب فى تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك فى الدقيقة "91"، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، وبات الأهلى أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفدرالية عبر تاريخه.