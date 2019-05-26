سوبر كورة.. كواليس تحقيق الزمالك كأس الكؤوس عام 2000

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى الزمالك السابق ووادى دجلة الحالى، أن الظروف التى تُقام فيها مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، تُشبه ما تعرض له جيله عام 2000، عندما وصلوا إلى نهائى بطولة كأس أبطال الكؤوس، واستطاعوا تحقيق لقب البطولة للأبيض وقتها بمسماها القديم. Advertisements لمعرفة كواليس تحقيق البطولة اضغط هنا

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