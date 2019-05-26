شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: مشاركة حازم إمام مكسب فنى للزمالك أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سمير، نجم الزمالك السابق، أهمية مشاركة حازم إمام أساسيا فى مباراة الأبيض أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية مساء اليوم.

ويلتقى الزمالك فى العاشرة من مساء اليوم أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية باستاد برج العرب .

وأضاف نجم الزمالك السابق، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن مشارة حازم إمام فى أول 60 دقيقة مهم للفريق للاستفادة من خبراته، فى حين عدم البدء به خسارة فنية للأبيض أمام المنافس المغربى.

وأشار سمير إلى أن كهربا مطالب بألا يتخطى منتصف الملعب، قائلا، "لازم منهلكهوش"، حتى يتم الاستفادة به أطول وقت ممكن خلال المباراة، فى ظل قدرته على تحمل الضغط الجماهيرى بالإضافة إلى حب الجماهير.