شوقى غريب يضم 30 لاعباً لقائمة المنتخب الأوليمبى لوديتى أوزبكستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، على ضم 30 لاعباً لمعسكر الفراعنة فى يونيو المقبل استعدادا لوديتى أوزبكستان يومى 9 و11 من نفس الشهر. ويعلن الجهاز الفنى للمنتخب قائمة الفراعنة كاملة بعد يوم 28 مايو الجارى، حيث تقرر سفر الفريق إلى أوزبكستان يوم 6 يونيو المقبل.

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