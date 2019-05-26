شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. الزمالك بطلا لكأس الكئوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

من أهم الليالي الزملكاوية فى رمضان التتويج ببطولة كأس الكئوس الأفريقية عام 2000 بعد الخسارة من كانون ياوندي الكاميرونى بهدفين دون رد بالكاميرون، وخاض لاعبو الزمالك اللقاء وهم صائمون وسط أجواء صعبة وجو حار وضغط جماهيرى، وكان الزمالك فاز ذهابًا بنتيجة 4-1.

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وكان يقود الزمالك وقتها الألماني أتوفيستر، وجاء التشكيل كالآتى:

عبد الواحد السيد وهيثم فاروق وبشير التابعي ومحمد أبو العلا ومحمد كمونة وخالد الغندور وحسام عبد المنعم وأحمد صالح وطارق السيد وعبداللطيف الدوماني وعبدالحليم علي.