شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أنجولا يطمئن على بعثة "سلة" سموحة هاتفياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى خالد عبد الرحمن، سفير مصر فى أنجولا، اتصالات هاتفية ببعثة فريق سلة سموحة التى تنافس على برونزية البطولة الأفريقية التى تقام هناك.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق مع القيروان التونسى على المركز الثالث وبرونزية المنافسات، بعدما خسر من أول أغسطس الأنجولى بقبل نهائى البطولة.

أكد أحمد عجلان، رئيس البعثة فى أنجولا، أن السفير اطمأن على البعثة وطالبهم بالفوز فى المباراة وحصد البرونزية.

وتضم بعثة سموحة فى أنجولا كل من تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس ادواردو، وإبراهيم خالد، وأوجستين اوكوسن، ومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا، ويرأس البعثة أحمد عجلان عضو مجلس الإدارة.