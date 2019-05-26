الامارات | مدرب محمد صلاح هدده بعدم اللعب إذا لم يفطر في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب محمد صلاح هدده بعدم اللعب إذا لم يفطر في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللاعب التشيلي مارسيلو دياز وهو زميل سابق للاعب المصري محمد صلاح، أن هداف الدوري الإنجليزي الحالي كان قد واجه تحديات كبيرة تتعلق باللعب وهو صائم أثناء شهر رمضان، خلال تمثيله لفريق بازل السويسري الذي انضم إليه في 2012.

وقال اللاعب التشيلي مارسيلو دياز، في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل إعلام عالمية إن المدرب السابق للفريق هدد صلاح ومواطنه محمد النني زميله آنذاك، بعدم اللعب إذا لم يفطرا خلال شهر رمضان.

وانضم صلاح والنني إلى بازل عام 2012، قادمين من فريق المقاولون العرب المصري، علما أن النني يدافع حاليا عن ألوان آرسنال الإنجليزي، في حين يلعب صلاح مع ليفربول في الدوري ذاته.

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وقال دياز لاعب ريسينغ الأرجنتيني الحالي، في تصريحات صحافية: "هدد مدرب بازل في إحدى المرات صلاح بأنه إذا لم يأكل أو يشرب الماء خلال شهر رمضانفلن يلعب".

ولم يكشف دياز ما إذا كن صلاح قد استجاب بالفعل لطلب المدرب أم لا، وتزامل صلاح ودياز (32 عاما) معا لمدة عام ونصف العام في الدوري السويسري، قبل انضمام اللاعب المصري إلى تشلسي الإنجليزي في يناير 2014.

وقال دياز: "علاقتي مع صلاح جيدة للغاية، لأننا انضممنا إلى بازل عام 2012. كنت أعلم أنه يتمتع بمهارات كرة قدم رائعة، لكنني لم أتخيل أبدا أنه سيصبح على ما هو عليه الآن".



