شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم الإسماعيلي من «دونجا» في مواجهتي الجونة والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، غياب محمود عبدالعاطي «دونجا» لاعب ارتكاز الدراويش، عن مواجهتي الجونة والزمالك بالدوري الممتاز.
ويحل الإسماعيلي ضيفا على الجونة مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، بينما لم يتحدد بعد موعد لقاء الزمالك.
ويعاني «دونجا» من الإصابة في العضلة الضامة ليتأكد انتهاء موسمه مع الفريق.
وانضم دونجا للإسماعيلي خلال موسم الانتقالات الشتوي الماضي، قادما من الزمالك حيث نجح في لفت الأنظار واستعادة مستواه المعهود ليصبح أحد أعمدة الفريق.
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