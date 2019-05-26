شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يكشف أخر كواليس نهائي الكونفيدرالية.. وينفي شائعة تذاكر «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر لجماهير القلعة البيضاء، لإقبالهم الشديد على شراء تذاكر مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية، وتحملهم حرارة الطقس والصيام، مشيرا إلى أن الجماهير الزملكاوية تثبت عشقها للكيان الأبيض وأنهم بالملايين في كل محافظات مصر.

وأكد رئيس الزمالك، أن تنظيم المباراة سوف يكون على أعلى مستوى وبشكل يليق بالكرة المصرية والإدارة البيضاء، وأنه يتابع أدق التفاصيل من أجل خروج النهائي بشكل مميز.

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وكشف مرتضي منصور، أن إيرادات تذاكر مباراة نهائي الكونفيدرالية، انعشت خزينة النادي بما يقرب من 3 مليون جنية، في سابقة تعد الأولى من نوعها، وأنه كان حريصا على الإشراف بنفسه على بيع التذاكر منعا لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية.

وأكد رئيس الزمالك، أن ما يتردد عن منح أعضاء مجلس النواب 20 ألف تذكرة، كلام عار تماما من الصحة ومن يقول ذلك عليه أن يذكر الأسماء التي حصلت على التذاكر، وإلا فإنه سيتعرض لعقوبة السجن.

وأشار مرتضي منصور، إلى أنه كان حريصا على تلبية جميع طلبات مسئولي نادى نهضة بركان المغربي، واستقبالهم في المطار، وتوجيه دعوة الإفطار لهم في النادي، في ظل العلاقات المميزة لنادي الزمالك، مع جميع الأشقاء العرب وتوطيد العلاقات.

ويستضيف الزمالك، فريق نهضة بركان المغربي، في العاشرة مساء اليوم الأحد، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.