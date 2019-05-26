شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف ينتظم في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج استشفائي بعد تعرضه لحالة إجهاد عضلي عام، على أن يعود اللاعب من جديد إلى التواجد مع الفريق في المران الجماعي.
واكتفى أيمن أشرف، بتدريبات خفيفة في مران الفريق الذي أقيم أمس، وفقا للبرنامج الذي حدده أليخاندرو مخطط الاحمال بالتنسيق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.
ومن المنتظر أن يعود اللاعب اليوم للمشاركة في مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش.
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