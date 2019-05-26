شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد إصابته بجزع في الأنكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم في القدم بشكل نهائي.

وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.