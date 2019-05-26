هدف ريال مدريد يدرس الرحيل عن تشيلسي

قال تقرير صحفي إنجليزي، إن لاعب تشيلسي، في طريقه للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الظهير الأيسر، ماركوس ألونسو، يفكر في مغادرة تشيلسي، حيث تم ربطه بالعودة لإسبانيا في صيف العام الحالي، رغم تجديد تعاقده مع البلوز لمدة 5 مواسم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وارتبط اسم ألونسو بالانتقال لريال مدريد، في ظل حاجة الأخيرة لدعم الجبهة اليسرى، بعد تراجع مستوى مارسليو، وحاجة ريجيلون لمزيد من الوقت من أجل اكتساب الخبرات.

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وكان ألونسو قد سُئل عن مستقبله قبل أيام، فأجاب: "أنا سعيد للغاية هنا، لكننا سنرى ما سيحدث هذا الصيف".

وانتقل ألونسو من فيورنتينا الإيطالي إلى تشيلسي في صيف عام 2016، ونجح في التتويج مع البلوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الأول له.

وشارك ألونسو مع تشيلسي هذا الموسم في 39 مباراة في مختلف المسابقات، حيث سجل 4 أهداف، وصنع 7.