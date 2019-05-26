ضربة موجعة لمنتخب تونس قبل أمم أفريقيا

تلقى منتخب تونس، ضربة موجعة قبل أقل من شهر من خوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية بمصر، بعدما تأكد غياب سيف الدين الخاوي، لاعب كان الفرنسي، عن البطولة بسبب الإصابة .

وقالت مجلة "فرانس فوتبول"، إن الخاوي تعرض إلى إصابة في لقاء كان وبوردو، يوم الجمعة الماضي بالدوري الفرنسي، ستفرض عليه الركون إلى الراحة لعدة أسابيع.

وأشارت إلى أن سيف الدين، سيعود مجددا لأولمبيك مارسيليا، الذي كان قد أعاره هذا الموسم لنادي كان.

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ويمتد عقد اللاعب التونسي مع مارسيليا حتى 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن المدير الفني لمنتخب تونس، آلان جيريس، كان قد وجه الدعوة إلى سيف الدين الخاوي، ضمن 17 لاعبا محترفا لخوض البطولة.

وتلعب تونس في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية، مع منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.